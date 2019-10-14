2019-10-14T13:52:59+03:00
Общество

15 октября в Вахитовском районе Казани отключат воду

Причина этого – ремонт на сетях водопровода
Алина ГАБДУЛИНА
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Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкамАвтоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкамФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во вторник, 15 октября, в ряде жилых домов Вахитовского района Казани на 12 часов будет отключено водоснабжение. Причина этого – ремонт на сетях водопровода.

В частности, с 9.00 до 21.00 воды не будет в домах по адресам: улица Ахмтямова, 1,6, 14 и 16; улица Габдуллы Тукая, 89 и 91; улица Шигабутдина Марджани, 44, 48 и 52.

Жителей этих домов просят заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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