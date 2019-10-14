15 октября в Вахитовском районе Казани отключат воду

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-14T13:52:59+03:00

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Причина этого – ремонт на сетях водопровода

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 15 октября, в ряде жилых домов Вахитовского района Казани на 12 часов будет отключено водоснабжение. Причина этого – ремонт на сетях водопровода.

В частности, с 9.00 до 21.00 воды не будет в домах по адресам: улица Ахмтямова, 1,6, 14 и 16; улица Габдуллы Тукая, 89 и 91; улица Шигабутдина Марджани, 44, 48 и 52.

Жителей этих домов просят заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU