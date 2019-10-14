Во время пожара в Татарстане инвалид получил ожоги 72% тела
В субботу, 12 октября, на улице Большая Красная в селе Высокая Гора загорелась квартира в доме №228. В МЧС об этом сообщили соседи снизу, которые услышали сигнал сработки автономного дымового пожарного извещателя. Прибор был установлен в квартире одиноко проживающего 66-летнего инвалида 1 группы.
На месте оперативно прибыли пожарные, которые вскрыли дверь и нашли в задымленном жилище пенсионера. Маломобильный мужчина лежал на горящей кровати в сознании, но с признаками отравления продуктами горения и ожогами тела.
- С помощью маски спасаемого по лестничному маршу из горящей квартиры спасли мужчину с серьёзными ожогами 3-4 степени тела (72%) он госпитализирован в Высокогорскую ЦРБ, - сообщает МЧС Татарстана.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Площадь горения составила один квадратный метр.
- По оценкам специалистов, если бы сообщение поступило на несколько минут позже, гибель человека от отравления дымом или от полученных ожогов была бы неминуема, - отмечают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»