Во время пожара в Татарстане инвалид получил ожоги 72% тела

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-14T10:00:15+03:00

Маломобильный мужчина лежал на горящей кровати до тех пор, пока его не спали пожарные [фото]

Изменить размер текста: A A

В субботу, 12 октября, на улице Большая Красная в селе Высокая Гора загорелась квартира в доме №228. В МЧС об этом сообщили соседи снизу, которые услышали сигнал сработки автономного дымового пожарного извещателя. Прибор был установлен в квартире одиноко проживающего 66-летнего инвалида 1 группы.

На месте оперативно прибыли пожарные, которые вскрыли дверь и нашли в задымленном жилище пенсионера. Маломобильный мужчина лежал на горящей кровати в сознании, но с признаками отравления продуктами горения и ожогами тела.

- С помощью маски спасаемого по лестничному маршу из горящей квартиры спасли мужчину с серьёзными ожогами 3-4 степени тела (72%) он госпитализирован в Высокогорскую ЦРБ, - сообщает МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Площадь горения составила один квадратный метр.

- По оценкам специалистов, если бы сообщение поступило на несколько минут позже, гибель человека от отравления дымом или от полученных ожогов была бы неминуема, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU