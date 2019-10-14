В Набережных Челнах из оставленной на ночь легковушки украли браслет и миллион рублей
Неприятность ожидала 39-летнюю жительницу Набережных Челнов, когда она утром решила выехать с парковки в своем дворе. Когда она подошла к своему "Лексусу", то обнаружила, что автомобиль вскрыт, а из салона похищены оставленные там вещи - золотой браслет и один миллион рублей. На место она сразу вызвала сотрудников полиции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщил собственный источник "Комсомольская правда - Казань" в правоохранительных органах. Ведутся поиски злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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