2019-10-14T09:45:37+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах из оставленной на ночь легковушки украли браслет и миллион рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"
Лика ИСАЕВА
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По факту кражи возбуждено уголовное делоПо факту кражи возбуждено уголовное дело
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Неприятность ожидала 39-летнюю жительницу Набережных Челнов, когда она утром решила выехать с парковки в своем дворе. Когда она подошла к своему "Лексусу", то обнаружила, что автомобиль вскрыт, а из салона похищены оставленные там вещи - золотой браслет и один миллион рублей. На место она сразу вызвала сотрудников полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщил собственный источник "Комсомольская правда - Казань" в правоохранительных органах. Ведутся поиски злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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