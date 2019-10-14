В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца
От старых они отличаются размером и формой
Фото: соцсети
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Несмотря на то, что выдача новых видом государственных регистрационных знаком автомобилей ранее была перенесена на 2020 год, некоторые автовладельцы хвастаются ими уже сейчас. Так, в соцсетях появились фотографии новых номеров, которые отличаются от старых размером и формой.
Получить номера двустрочного формата сейчас могут владельцы японских и американских машин, а также мотоциклов.
ИСТОЧНИК KP.RU