2019-10-14T09:29:01+03:00
Авто

В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца

От старых они отличаются размером и формой
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что выдача новых видом государственных регистрационных знаком автомобилей ранее была перенесена на 2020 год, некоторые автовладельцы хвастаются ими уже сейчас. Так, в соцсетях появились фотографии новых номеров, которые отличаются от старых размером и формой.

Получить номера двустрочного формата сейчас могут владельцы японских и американских машин, а также мотоциклов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ стал победителем премии в области жилой недвижимости RREF AWARDS
В Казани ищут мужчину-инвалида, который страдает потерей памяти
В Казани рассказали, как проходит подготовка к зиме
Во время пожара в Татарстане инвалид получил ожоги 72% тела
В Набережных Челнах из оставленной на ночь легковушки украли браслет и миллион рублей
В Казани пьяная девушка арендовала автомобиль, а после разбила его об столб
В Казани Mercedes сбил 10-летнего велосипедиста
В Чувашии могут учредить День чувашской вышивки
В Казани сотрудники ДПС задержали иномарку, водитель которой едва мог стоять на ногах
В Татарстане собака застряла лапой в раковине
Небольшой дождь и сильный ветер прогнозируют в Татарстане 14 октября
Житель Чувашии, обидевшись на знакомых, стрелял в окна их домов из ружья
Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 95%
19-летний парень из Казани на "Дэу" уснул за рулем и врезался в столб
Житель Ульяновской области ответит за кражу металлических труб за 27 тысяч рублей
В столице Татарстана откроется научный цетр «Кванториум»
Данные не подтвердились: Сотрудники Роспотребнадзора не нашли антисанитарию в школе, на которую пожаловался ученик
В Набережных Челнах женщина во время пьянки чуть не зарезала своего сожителя
"Рубин" и "Оренбург" разошлись миром в товарищеском матче