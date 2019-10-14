В Казани пьяная девушка арендовала автомобиль, а после разбила его об столб
Накануне в Казани на улице Салимжанова очередной автомобиль «Рено Каптюр» сервиса каршеринг попал в ДТП. 21-летняя девушка, которая находилась за рулем иномарки, не выбрала безопасную скорость и врезалась в столб освещения. Об этом сообщает полк ДПС Казани.
После использования прибора алкотектер, показания оказались равны 0,228 мг/л. В результате аварии водитель получила перелом ключицы и была госпитализирована. В отношении нее был составлен административный протокол.
Фото: соцсети
Для оформления ДТП был остановлен другой автомобиль «Рено» также сервиса каршеринг. Однако 23-летний парень, который управлял иномаркой также оказался пьян.
- Оба автомобиля сервиса каршеринг были эвакуированы и помещены на специализированную стоянку, - сообщает полк ДПС Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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