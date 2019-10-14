2019-10-14T09:07:54+03:00
Происшествия

В Казани Mercedes сбил 10-летнего велосипедиста

Водитель автомобиля не уступил дорогу школьнику, когда выезжал со второстепенной дороги на главную [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipalФото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal
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Днем в субботу, 12 октября, в Казани на улице Кулахметова под колесами грузового автомобиля Mercedes оказался 10-летний ребенок. Авария произошла у дома №25 .

По информации полка ДПС города, 54-летний водитель иномарки при выезде с прилегающей территории на главную дорогу не убедился в безопасности маневра и наехал на школьника, который управлял велосипедом.

В результате столкновения мальчик получил ушиб спины, а также возможный компрессионный перелом позвоночника. Ребенок был госпитализирован с места ДТП.

Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal

Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal

ИСТОЧНИК KP.RU

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