В Казани Mercedes сбил 10-летнего велосипедиста
Днем в субботу, 12 октября, в Казани на улице Кулахметова под колесами грузового автомобиля Mercedes оказался 10-летний ребенок. Авария произошла у дома №25 .
По информации полка ДПС города, 54-летний водитель иномарки при выезде с прилегающей территории на главную дорогу не убедился в безопасности маневра и наехал на школьника, который управлял велосипедом.
В результате столкновения мальчик получил ушиб спины, а также возможный компрессионный перелом позвоночника. Ребенок был госпитализирован с места ДТП.
Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal
ИСТОЧНИК KP.RU
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