В Чувашии могут учредить День чувашской вышивки

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-14T08:44:36+03:00

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В минувшие выходные глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с мастерами чувашской вышивки. Одной из тем встречи стало сохранение богатого культурного наследия народа. Так, одним из предложений рукодельниц стало учреждение в республике Дня чувашской вышивки, сообщает пресс-служба органов власти региона.

Игнатьев отметил, что изделия с национальным орнаментом привлекают внимание и востребованы при проведении торжественных мероприятий. Он также поблагодарил мастеров за сохранение чувашской культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU