В Чувашии могут учредить День чувашской вышивки
Об этом главу республики Михаила Игнатьева попросили местные рукодельницы
Фото: портал органов власти Чувашии
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В минувшие выходные глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с мастерами чувашской вышивки. Одной из тем встречи стало сохранение богатого культурного наследия народа. Так, одним из предложений рукодельниц стало учреждение в республике Дня чувашской вышивки, сообщает пресс-служба органов власти региона.
Игнатьев отметил, что изделия с национальным орнаментом привлекают внимание и востребованы при проведении торжественных мероприятий. Он также поблагодарил мастеров за сохранение чувашской культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU