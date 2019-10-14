В Казани сотрудники ДПС задержали иномарку, водитель которой едва мог стоять на ногах

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-14T08:21:48+03:00

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В субботу, 12 октября, в дежурную часть ГИБДД Казань поступил звонок. Голос на другом конце трубки сообщил, что по городу катается автомобиль «Шкода Йети», за рулем которого находится пьяный мужчина. Полк ДПС смог задержать иномарку возле дома №39 на улице 2я Юго-Западная.

За рулем «Шкоды» находился 36-летний мужчина. Он едва мог стоять на ногах из-за алкогольного опьянения. Показания алкотестера оказались равны 1,502 мг/л.

- Пьяному водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также он будет лишен права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль нарушителя эвакуирован и помещен на специализированную стоянку.

Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal

ИСТОЧНИК KP.RU