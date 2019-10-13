В Татарстане собака застряла лапой в раковине

СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-13T19:15:30+03:00

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Минувшим вечером спасателям пришлось прийти на помощь маленькой домашней собаке. В 21:49 в службу спасения поступил вызов из дома по улице Чистопольской.Там лапка маленькой собачки застряла в сливе раковины, хозяйка вытащить сама не смогла

Дежурная смена спасателей выехала к месту происшествия. По прибытию к месту вызова спасатели демонтировали сливную решетку раковины, разрезали решётку и освободили собаку, вернув её хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU