В Татарстане собака застряла лапой в раковине
Четвероногому питомцу помогли спасатели
Фото: МЧС Татарстана.
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Минувшим вечером спасателям пришлось прийти на помощь маленькой домашней собаке. В 21:49 в службу спасения поступил вызов из дома по улице Чистопольской.Там лапка маленькой собачки застряла в сливе раковины, хозяйка вытащить сама не смогла
Дежурная смена спасателей выехала к месту происшествия. По прибытию к месту вызова спасатели демонтировали сливную решетку раковины, разрезали решётку и освободили собаку, вернув её хозяйке.
ИСТОЧНИК KP.RU