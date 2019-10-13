Житель Чувашии, обидевшись на знакомых, стрелял в окна их домов из ружья

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-13T17:21:01+03:00

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4 октября чувашским полицейским сообщили о стрельбе в деревне Чувашские Алгаши. Неизвестный произвел по два выстрела в окна двух хозяйств. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

- Дополнительно был задействован личный состав подразделений участковых и уголовного розыска. Прибыв на место, они установили, что к данному происшествию причастен житель соседней деревни, - рассказывает врио начальника МО МВД России «Шумерлинский» подполковник полиции Дмитрий Фирсов.

38-летнего злоумышленника полицейские задержали в его же доме, в двух километрах от места происшествия. Мужчина еще спал после ночных похождений. Гладкоствольное оружие, из которого производились выстрелы, стражи порядка обнаружили в его хозяйстве. Свою вину мужчина признал. Пояснил, что причиной хулиганской выходки стала небольшая размолвка со знакомыми, с которыми он встретился накануне вечером. В отношении него возбуждено уголовное дело. Злоумышленник заключен под стражу. Известно, что ранее он был судим за совершение убийства.

Сейчас полицейские выясняют происхождение охотничьего ружья, из которого были произведены выстрелы. Ранее на учете оно не состояло.

ИСТОЧНИК KP.RU