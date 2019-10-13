Житель Ульяновской области ответит за кражу металлических труб за 27 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-13T14:28:30+03:00

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В полицию обратился житель Димитровграда. Он сообщил, что с территории его дачного участка в садовом товариществе «Заречное» похитили металлические трубы на сумму более 27 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в период с 7 по 10 октября неизвестный проник на территорию садового участка и совершил кражу. Личность вора удалось установить довольно быстро. Им оказался 64 – летний житель Димитровграда. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенное сдал в пункт приема металлолома.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Часть похищенного изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU