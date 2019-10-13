Небольшой дождь и сильный ветер прогнозируют в Татарстане 14 октября

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-13T18:30:50+03:00

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Начало новой рабочей недели для жителей Татарстана будет пасмурным. Так, 14 октября на территории республики будет облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывами до 18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU