2019-10-13T18:30:50+03:00
Общество

Небольшой дождь и сильный ветер прогнозируют в Татарстане 14 октября

Температура воздуха не превысит 12 градусов тепла
Владимир КРУПСКИЙ
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Днем большого количества осадков ждать не стоит.Днем большого количества осадков ждать не стоит.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Начало новой рабочей недели для жителей Татарстана будет пасмурным. Так, 14 октября на территории республики будет облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывами до 18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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