2019-10-13T13:31:23+03:00
Общество

В столице Татарстана откроется научный цетр «Кванториум»

Предполагается, что детский технопарк повысит интерес школьников к инновационным технологиям и будет способствовать увеличению охвата детей техническим творчеством
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В Казани появится научный центр для детей «Кванториум». В 2021 году Татарстан получит субсидию на создание сети детских технопарков «Кванториум».

Татарстан вошел в число 25 субъектов-победителей конкурсного отбора Минпросвещения России на предоставление субсидий на создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Предполагается, что детский технопарк повысит интерес школьников к инновационным технологиям и будет способствовать увеличению охвата детей техническим творчеством.

«Кванториум» будет включать в себя автоквантум, аэроквантум, промробоквантум, IТ-квантум, космоквантум, промдизайнквантум, Data-квантум, биоквантум, геоквантум, робоквантум, нейроквантум, нановкантум, энерджиквантум, а также дополненная и виртуальная реальность, сообщает отдел реализации спортивных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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