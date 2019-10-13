Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 95%

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-13T16:29:23+03:00

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Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 95%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Всего в 2019 году планируется обновить 942 жилых объекта в 42 муниципальных образованиях.

По программе капитального ремонта объектов образования завершена модернизация всех 29 общеобразовательных организаций и 9 коррекционных школ. Выполнен ремонт 100 дошкольных учреждений. В 12 детских садах работы продолжаются.

Завершен капитальный ремонт 13 ресурсных центров, 3 детских оздоровительных лагерей, 6 зданий (помещений) молодежных центров РТ, 34 объектов культурного назначения, 27 учреждений социального обслуживания республики и 9 помещений муниципальных архивов.

Полностью выполнены программы по капитальному ремонту подростковых клубов и зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU