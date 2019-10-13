2019-10-13T15:35:46+03:00
Происшествия

19-летний парень из Казани на "Дэу" уснул за рулем и врезался в столб

В результате пострадал он сам и два пассажира
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МВД Чувашии.Фото: МВД Чувашии.
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Минувшим утром на территории Чувашии произошла авария. Примерно в 6:25 на 601 километре автодороги М-7 «Волга» 19-летний житель Казани на автомобиле «Дэу-Нексия», который двигался со стороны Москвы, съехал с проезжей части на правую обочину и врезался в столб освещения.

Водитель и 19-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, доставлены в больницу с сочетанными травами, другой пассажир получил ушибы грудной клетки и также госпитализирован.

Причины ДТП устанавливаются. Со слов автолюбителя, он находился за рулем порядка восьми часов и мог уснуть от усталости. Ранее в этом году водитель за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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