19-летний парень из Казани на "Дэу" уснул за рулем и врезался в столб

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-13T15:35:46+03:00

В результате пострадал он сам и два пассажира

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Минувшим утром на территории Чувашии произошла авария. Примерно в 6:25 на 601 километре автодороги М-7 «Волга» 19-летний житель Казани на автомобиле «Дэу-Нексия», который двигался со стороны Москвы, съехал с проезжей части на правую обочину и врезался в столб освещения.

Водитель и 19-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, доставлены в больницу с сочетанными травами, другой пассажир получил ушибы грудной клетки и также госпитализирован.

Причины ДТП устанавливаются. Со слов автолюбителя, он находился за рулем порядка восьми часов и мог уснуть от усталости. Ранее в этом году водитель за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU