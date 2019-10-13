19-летний парень из Казани на "Дэу" уснул за рулем и врезался в столб
Минувшим утром на территории Чувашии произошла авария. Примерно в 6:25 на 601 километре автодороги М-7 «Волга» 19-летний житель Казани на автомобиле «Дэу-Нексия», который двигался со стороны Москвы, съехал с проезжей части на правую обочину и врезался в столб освещения.
Водитель и 19-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, доставлены в больницу с сочетанными травами, другой пассажир получил ушибы грудной клетки и также госпитализирован.
Причины ДТП устанавливаются. Со слов автолюбителя, он находился за рулем порядка восьми часов и мог уснуть от усталости. Ранее в этом году водитель за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался.
ИСТОЧНИК KP.RU