2019-10-13T11:47:52+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах женщина во время пьянки чуть не зарезала своего сожителя

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Владимир КРУПСКИЙ
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Женщину задержали.Женщину задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Распитие алкоголя накануне едва не привело к трагедии в Набережных Челнах. 11 октября 31-летняя женщина пьянствовала вместе со своим 38-летним сожителем. В какой-то момент возлюбленные поссорились. Женщина взяла в руки нож и ударила им мужчину.

Подозреваемую задержали участковые. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Большинство убийств, и причинения тяжкого вреда здоровью после совместного распития спиртных напитков совершается близкими потерпевших (родственниками, друзьями, соседями). Любого человека в состоянии алкогольного опьянения следует воспринимать как возможного агрессора: настроение у него быстро меняется, он ведет себя неадекватно и не может себя контролировать. Поэтому никогда не пытайтесь с ними говорить и тем более спорить", - пояснили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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