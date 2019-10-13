19 октября в Ульяновске перекроют движение по двум улицам
Ограничение будет действовать всего час
Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В связи с празднованием 100-летия со Дня образования войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации, 19 октября с 9:30 до 10:30 временно ограничат движение всех видов транспорта на двух участках.
Так, проехать будет не возможно по улице Радищева (от пересечения с улицей Тухачевского до пересечения с бульваром Пластова), по улице Спасской (от пересечения с бульваром Пластова до дома №17 по улице Спасской).
Администрация Ульяновска приносит гражданам извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршруты своего передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU