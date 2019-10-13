2019-10-13T10:45:40+03:00
Общество

Казань вошла в тройку самых перспективных городов России

Столица Татарстана уступила только Нижнему Новгороду и Санкт-Петербургу
Владимир КРУПСКИЙ
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Казань смогла опередить многие города страны.Казань смогла опередить многие города страны.
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Казань вошла в десятку самых перспективных городов России по версии Forbes Life. Столица Татарстана расположилась на третьей позиции после Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Forbes выбрал 10 городов России, помимо Москвы, которые за последние 10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни.

По версии журнала, в Казани внедряются новые стандарты городской среды - благоустраивается территория вокруг озера Кабан, реализуется проект благоустройства озера Лебяжье, в этом году откроется вторая очередь благоустройства бульвара «Белые цветы».

Кроме того, Казань проводит молодежную архитектурную биеннале и фестиваль режиссуры «Ремесло», ежегодный летний книжный фестиваль в парке «Черное озеро» и фестиваль Tatcultfest, а театральная лаборатория «Угол» организует документальные лаборатории в Свияжске с участием известных и начинающих режиссеров и актеров.

В городе также активно развивают парки и скверы, отмечает Forbes. Важным проектом для города стало обновление НКЦ «Казань», куда в 2020 году переедет Национальная библиотека РТ.

Также в рейтинг перспективных городов попали Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома, Иркутск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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