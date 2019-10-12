2019-10-12T17:02:22+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в сельском доме погиб пенсионер

Общая площадь пожара составила 148 "квадратов"
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном доме в селе Новое Чекурское Дрожжановского района республики произошел 11 октября, в пятницу, в 9.46. Пожарных вызвали соседи, которые сообщили, что в горящем здании находится 62-летний сожитель хозяйки дома. Сама она в отъезде, а ее друга никто не видел.

К приезду огнеборцев огонь уже полностью охватил надворные постройки. Общая площадь пожара составила 148 квадратных метров. На тушение огня потребовалось чуть более часа.

Во время разбора завалов было обнаружено тело пенсионера, сообщили в МЧС Татарстана.

Причиной возгорания, как предполагают сотрудники МЧС Татарстана, стала неосторожность ри курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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