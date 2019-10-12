В Нижнекамском медицинском колледже появился студент собакой поводырем

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-12T18:02:22+03:00

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В Нижнекамском медицинском колледже новый студент. Точнее, сразу два - молодой человек, у которого есть собака-поводырь. Пса - черного лабрадора по кличке Сенди, молодой человек получил в качестве средства реабилитации для незрячих.

Преподавателей и студентов предупредили, что отныне на занятия первокурсник будет ходить в сопровождении Сенди. Пес неотступно будет присутствовать на занятиях, в столовой, на мероприятиях, на улице, и в общежитии. Всем студентам, сотрудникам, преподавателям колледжа и общежития, необходимо выполнять определенные правила.

- Сенди - это умное и послушное животное уже познакомилось с маршрутом следования, спокойно ведет себя на занятиях, сопровождает студента и обеспечивает ему безопасность - сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана. - Она выполняет базисные команды, находит вход/выход в здании колледжа и общежития, подает хозяину оброненную им вещь. Собака не агрессивная.

Всем окружающим остается только правильно себя вести: не ласкать ее, не кормить, не привлекать к себе внимание. Вся забота собаки-поводыря должна быть направлена на хозяина, и в этом главная суть.

ИСТОЧНИК KP.RU