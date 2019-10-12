В Казани скончалась первая в Татарстане женщина-скульптор

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-12T15:26:23+03:00

Раде Нигматуллиной было 89 лет

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Печальная весть пришла из министерства культуры Татарстана. На 89-году жизни скончалась заслуженный деятель искусств ТАССР, заслуженный художник России, Народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая Рада Нигматуллина.

Ее называли первой женщиной-скульптором республики. Родилась Нигматуллина 14 апреля 1931 года в Казани. После окончания Казанского художественного училища поступила в Ленинградскую Академию художеств.

С 1960 года – скульптор Татарского отделения Художественного фонда РСФСР, затем Татарского творческо-производственного комбината Художественного фонда РСФСР.

Была членом отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в Татарстане.

Прощание с Радой Нигматуллиной состоится в воскресенье, 13 октября, в 10.00, в здании Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала.

ИСТОЧНИК KP.RU