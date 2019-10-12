2019-10-12T16:10:26+03:00
Происшествия

В Марий Эл байкер погиб, на скорости выехав на встречку и врезавшись в иномарку

В больницу увезли пассажира легковушки
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Орлова в Волжске ночью 11 октября. Там 35-летний байкер, управляя мотоциклом Honda, по предварительным данным, на большой скорости вылетел на встречку, не справился с управлением и врезался в легковушку Mitsubishi. Автомобилем управлял 29-летний водитель.

- В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили собственные источники "Комсомольской правды - Казань" в правоохранительных органах. - 32-летний пассажир автомашины Mitsubishi госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнекамском медицинском колледже появился студент собакой поводырем
В Татарстане во время пожара в сельском доме погиб пенсионер
В Казани скончалась первая в Татарстане женщина-скульптор
В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в попытке убийства
В Казани росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
В Чувашии задержали пьяного тракториста
В Татарстане в малосемейке произошел пожар, спасли трех детей и их родственника
Во время пожара огнеборцы вынесли на руках 90-летнего пенсионера-инвалида
В Набережных Челнах пожарные вывели из горящего дома 11 жильцов многоэтажки
Выходные в Казани будут теплыми, но дождливыми
Спасенный на окраине Набережных Челнов орлан-белохвост отправится на лечение в Москву
12 октября в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки
На подготовку жилых домов Нижнекамска к зиме выделено 686 миллионов рублей
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
В Йошкар-Оле пешеход попал под колеса иномарки и скрылся с места ДТП
В Йошкар-Оле почти на сутки перекроют проезд по улице Строителей
В Казани изменилась схема проезда на пересечении Оренбургского тракта и улицы Академика Парина