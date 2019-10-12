В Марий Эл байкер погиб, на скорости выехав на встречку и врезавшись в иномарку
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Орлова в Волжске ночью 11 октября. Там 35-летний байкер, управляя мотоциклом Honda, по предварительным данным, на большой скорости вылетел на встречку, не справился с управлением и врезался в легковушку Mitsubishi. Автомобилем управлял 29-летний водитель.
- В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили собственные источники "Комсомольской правды - Казань" в правоохранительных органах. - 32-летний пассажир автомашины Mitsubishi госпитализирован в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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