2019-10-12T14:44:52+03:00
Происшествия

В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в попытке убийства

Мужчина пытался скрыться с места происшествия
Лика ИСАЕВА
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Мужчина с ножом напал на собутыльникаМужчина с ножом напал на собутыльника
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В столице Татарстана сотрудники Росгвардии Татарстана задержали ранее судимого 44-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство своего знакомого.

Поздно вечером в кафе на улице 25 лет Октября в Кировском районе столицы Татарстана подрались посетители. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, возле кафе были свидетели происшествия, а внутри сотрудники пытались оказать первую медпомощь раненному.

Очевидцы рассказали, что мужчины поссорились после пьянки, один из них схватился за нож. Он несколько раз ранил ножом своего оппонента, а потом сбежал. Но его узнали и рассказали о том, где он живет, сотрудникам Росгвардии.

Злоумышленника - 44-летнего ранее судимого местного жителя, задержали возле собственного дома.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка убийства", - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - 41-летний потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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