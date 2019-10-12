В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в попытке убийства
В столице Татарстана сотрудники Росгвардии Татарстана задержали ранее судимого 44-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство своего знакомого.
Поздно вечером в кафе на улице 25 лет Октября в Кировском районе столицы Татарстана подрались посетители. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, возле кафе были свидетели происшествия, а внутри сотрудники пытались оказать первую медпомощь раненному.
Очевидцы рассказали, что мужчины поссорились после пьянки, один из них схватился за нож. Он несколько раз ранил ножом своего оппонента, а потом сбежал. Но его узнали и рассказали о том, где он живет, сотрудникам Росгвардии.
Злоумышленника - 44-летнего ранее судимого местного жителя, задержали возле собственного дома.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка убийства", - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - 41-летний потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»