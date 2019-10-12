2019-10-12T13:12:34+03:00
Происшествия

В Казани росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Задержанного злоумышленника этапируют в Уфу
Лика ИСАЕВА
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Задержанного объявили в федеральный розыск за кражу в УфеЗадержанного объявили в федеральный розыск за кражу в УфеФото: Из материалов пресс-службы
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В четверг, 10 октября, сотрудники Росгвардии Татарстана на улице Максимова в Приволжском районе столицы Татарстана задержали мужчину. Накануне они получили ориентировку на жителя Башкирии, который подался в бега после того, как его обвинили в краже в Уфе.

Задержанный в Казани мужчина оказался тем самым злоумышленником, которого разыскивали правоохранители Башкирии. Выяснилось, что еще в феврале текущего года мужчина он совершил кражу и скрылся от правоохранительных органов.

- Для дальнейшего разбирательства задержанного гражданина передали сотрудникам полиции, которые в ближайшие дни передадут его коллегам из Башкирии, - сообщили в Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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