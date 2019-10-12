В Казани росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
В четверг, 10 октября, сотрудники Росгвардии Татарстана на улице Максимова в Приволжском районе столицы Татарстана задержали мужчину. Накануне они получили ориентировку на жителя Башкирии, который подался в бега после того, как его обвинили в краже в Уфе.
Задержанный в Казани мужчина оказался тем самым злоумышленником, которого разыскивали правоохранители Башкирии. Выяснилось, что еще в феврале текущего года мужчина он совершил кражу и скрылся от правоохранительных органов.
- Для дальнейшего разбирательства задержанного гражданина передали сотрудникам полиции, которые в ближайшие дни передадут его коллегам из Башкирии, - сообщили в Росгвардии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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