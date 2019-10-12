В Чувашии задержали пьяного тракториста

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-12T12:15:24+03:00

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Во время рейда "Нетрезвый водитель" сотрудники Госавтоинспекции Чувашии обратили внимание на трактор. Сельхозтехника разъезжала по селу, и манера вождения вызвала подозрения у полицейских. Трактор остановили, и подозрения подтвердились - водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлен административный протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине грозит административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU