В Набережных Челнах пожарные вывели из горящего дома 11 жильцов многоэтажки

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-12T09:09:09+03:00

Люди были отрезаны от путей спасения едким черным дымом

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Пожар в многоэтажке на Проспекте Мира в Новом городе Набережных Челнов произошел 11 октября в 17.37. Загорелась квартира на втором этаже.

Когда на место происшествия приехали первые пожарные, то они увидели, что по лестничной клетке вверх шёл густой едкий дым. Жильцы с верхних этажей просили о помощи. Из горящей квартиры до прибытия подразделений самостоятельно вышли мужчина и женщина. Их с ожогами увезли в БСМП.

Для спасения людей была установлена автолестница на уровень четвертого этажа, трёхколенная лестница на уровне третьего этажа. Часть пожарных работала на высоте, вторая - пробивались к людям по лестничной клетке в условиях сильного задымления.

- Задача по спасению людей, отрезанных густым едким дымом, была успешно решена, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Всего в результате профессиональных действий пожарных спасены 11 человек.

По лестничным маршам, надев на жильцов маски спасаемого от дыхательных аппаратов, пожарные спасли шесть человек, из них двое детей.

Людей спасали при помощи спецтехникиФото: МЧС Татарстана

По пожарной автолестнице с окон и лоджий третьего этажа пожарные спасли двух человек.

По трёхколенной лестнице с окон и лоджий третьего этажа пожарные спасли трех человек.

- Пожар на площади 11 квадратных метров ликвидирован, - сообщили в ведомстве. - Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU