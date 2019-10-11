2019-10-11T17:50:10+03:00
Экономика

ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Капитал Инвестиции подвел итоги пилотного проекта по использованию технологии VR-консультирования по инвестициям. Сервис работал в тестовом режиме в 10 отделениях ВТБ на протяжении двух месяцев. 20% воспользовавшихся им клиентов открыли брокерские счета и начали инвестировать свои средства. По результатам новый сервис признан успешным, принято решение о его дальнейшем масштабировании на сеть банка.

Через очки виртуальной реальности клиент узнает, как инвестиции помогают решить жизненные задачи: накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать «финансовую подушку» или просто увеличить вложения. Пользователю также предлагается ответить на ряд вопросов и поставить финансовую цель. VR-консультант показывает, как различные инвестиционные стратегии могут привести к ее достижению. Сервис дает представления о том, какие возможности для этого предлагает мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

«Каждый пятый пользователь, протестировавший сервис, открыл счет и начал инвестировать средства. Это очень хороший показатель по конверсии. Мы видим растущий интерес населения к рынку капитала. VR-консультант наглядно показывает тем, кто еще не вкладывался в ценные бумаги, как можно заработать на инвестициях. Наша стратегическая задача учитывать потребности клиентов и сделать для них процесс инвестирования простым, понятным и удобным. VR-консультант способствует этому. Поэтому с учетом его успеха на этапе пилотирования принято решение о тиражировании сервиса по сети офисов», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Проект был запущен в августе в десяти отделениях формата «Привилегия» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгороде, Самаре, Калининграде и Владивостоке.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выходные в Казани будут теплыми, но дождливыми
Спасенный на окраине Набережных Челнов орлан-белохвост отправится на лечение в Москву
12 октября в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки
На подготовку жилых домов Нижнекамска к зиме выделено 686 миллионов рублей
В Йошкар-Оле пешеход попал под колеса иномарки и скрылся с места ДТП
В Йошкар-Оле почти на сутки перекроют проезд по улице Строителей
В Казани изменилась схема проезда на пересечении Оренбургского тракта и улицы Академика Парина
В четырех районах Казани вода из-под крана может окраситься в зеленый цвет
В Казани автоинспекторы задержали автомобиль с надписью «Отдел по борьбе с ГИБДД» на лобовом стекле
11 октября «Ак барс» примет действующего чемпиона – московский ЦСКА
В Чувашии оштрафовали пенсионера, который присвоил себе чужой кошелек
В Набережных Челнах мужчина продает медаль Универсиады-2013 за один миллион рублей
В парке имени Николаева в Новочебоксарске появились четыре маленьких енота-полоскуна
В Ульяновске срочно госпитализировали ребенка, который наелся сухой марганцовки
Власти Татарстана: в 2020 году доходы бюджета республики могут вырасти на 11,7%
В банковском секторе России начинается API-трансформация
В Марий Эл сотрудники ГИБДД остановили парня, который нарушал ПДД, и нашли у него 1,2 килограмма конопли
Можно будет покататься на Зиланте: Электричке из Казани в аэропорт предлагают дать имя
В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по "зебре"
В Альметьевске загорелась общественная баня
В Чувашии пожарные спасли мужчину, который случайно поджег свою квартиру, когда курил
В Казани скончался заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков
Татарстанец выжил после удара топором в лицо
В Казани водитель сбил школьницу и скрылся с места аварии
Футбольное поле, хоккейный корт и уличный амфитеатр: Лагерь "Кама" под Нижнекамском преображают к 50-летию
В одном из торговых центров Нижнекамска произошел пожар
В Казани ночью 18-летний водитель «Лады» выехал на «встречку», врезался в ограждение и вылетел из салона