В Йошкар-Оле пешеход попал под колеса иномарки и скрылся с места ДТП
Владельцу автомобиля был причинен материальный ущерб
Фото: пресс-служба МВД Марий Эл
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В Йошкар-Оле ищут свидетелей ДТП, которое произошло в четверг, 10 октября, около девяти часов вечера на улице Карла Либкнехта. У дома № 46 водитель автомобиля марки FORD совершил наезд на пешехода. Тот, по предварительным данным, пересекал дорогу в неустановленном месте.
Пешеход скрылся с места аварии, причинив автовладельцу материальный ущерб. Также по предварительным данным, это был подросток на вид 14 – 16 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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