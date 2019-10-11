В Йошкар-Оле пешеход попал под колеса иномарки и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-11T17:30:53+03:00

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В Йошкар-Оле ищут свидетелей ДТП, которое произошло в четверг, 10 октября, около девяти часов вечера на улице Карла Либкнехта. У дома № 46 водитель автомобиля марки FORD совершил наезд на пешехода. Тот, по предварительным данным, пересекал дорогу в неустановленном месте.

Пешеход скрылся с места аварии, причинив автовладельцу материальный ущерб. Также по предварительным данным, это был подросток на вид 14 – 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU