2019-10-11T17:30:53+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле пешеход попал под колеса иномарки и скрылся с места ДТП

Владельцу автомобиля был причинен материальный ущерб
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МВД Марий ЭлФото: пресс-служба МВД Марий Эл
Изменить размер текста:

В Йошкар-Оле ищут свидетелей ДТП, которое произошло в четверг, 10 октября, около девяти часов вечера на улице Карла Либкнехта. У дома № 46 водитель автомобиля марки FORD совершил наезд на пешехода. Тот, по предварительным данным, пересекал дорогу в неустановленном месте.

Пешеход скрылся с места аварии, причинив автовладельцу материальный ущерб. Также по предварительным данным, это был подросток на вид 14 – 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выходные в Казани будут теплыми, но дождливыми
Спасенный на окраине Набережных Челнов орлан-белохвост отправится на лечение в Москву
12 октября в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки
На подготовку жилых домов Нижнекамска к зиме выделено 686 миллионов рублей
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
В Йошкар-Оле почти на сутки перекроют проезд по улице Строителей
В Казани изменилась схема проезда на пересечении Оренбургского тракта и улицы Академика Парина
В четырех районах Казани вода из-под крана может окраситься в зеленый цвет
В Казани автоинспекторы задержали автомобиль с надписью «Отдел по борьбе с ГИБДД» на лобовом стекле
11 октября «Ак барс» примет действующего чемпиона – московский ЦСКА
В Чувашии оштрафовали пенсионера, который присвоил себе чужой кошелек
В Набережных Челнах мужчина продает медаль Универсиады-2013 за один миллион рублей
В парке имени Николаева в Новочебоксарске появились четыре маленьких енота-полоскуна
В Ульяновске срочно госпитализировали ребенка, который наелся сухой марганцовки
Власти Татарстана: в 2020 году доходы бюджета республики могут вырасти на 11,7%
В банковском секторе России начинается API-трансформация
В Марий Эл сотрудники ГИБДД остановили парня, который нарушал ПДД, и нашли у него 1,2 килограмма конопли
Можно будет покататься на Зиланте: Электричке из Казани в аэропорт предлагают дать имя
В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по "зебре"
В Альметьевске загорелась общественная баня
В Чувашии пожарные спасли мужчину, который случайно поджег свою квартиру, когда курил
В Казани скончался заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков
Татарстанец выжил после удара топором в лицо
В Казани водитель сбил школьницу и скрылся с места аварии
Футбольное поле, хоккейный корт и уличный амфитеатр: Лагерь "Кама" под Нижнекамском преображают к 50-летию
В одном из торговых центров Нижнекамска произошел пожар
В Казани ночью 18-летний водитель «Лады» выехал на «встречку», врезался в ограждение и вылетел из салона