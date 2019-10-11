На подготовку жилых домов Нижнекамска к зиме выделено 686 миллионов рублей
Эти деньги будут потрачены на подготовку коммунальной системы города
Зима не за горамиФото: Олег УКЛАДОВ
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Зима не за горами. В Нижнекамске уже думают о подготовке жилых домов к холодам. На это уже направлено 686 миллионов рублей, сообщает мэрия города со ссылкой на главу исполкома Дениса Баландина.
Отметим, что подготовка к осенне-зимнему сезону включает в себя: подготовку инженерных сетей, выполнение текущего и капитального ремонтов, а также подготовку снегоуборочной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU