На подготовку жилых домов Нижнекамска к зиме выделено 686 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-11T18:19:36+03:00

Эти деньги будут потрачены на подготовку коммунальной системы города

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Зима не за горами. В Нижнекамске уже думают о подготовке жилых домов к холодам. На это уже направлено 686 миллионов рублей, сообщает мэрия города со ссылкой на главу исполкома Дениса Баландина.

Отметим, что подготовка к осенне-зимнему сезону включает в себя: подготовку инженерных сетей, выполнение текущего и капитального ремонтов, а также подготовку снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU