Спасенный на окраине Набережных Челнов орлан-белохвост отправится на лечение в Москву

СЕГОДНЯ 19:21 2019-10-11T19:21:10+03:00

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Не так дано на окраине Набережных Челнов был спасен орлан-белохвост. О птице, которая не может взлететь, в национальный парк «Нижняя Кама» сообщили местные жители. При первом осмотре у орлана были выявлены рана на лапе (и как следствие её припухлость), ссадина на сгибе крыла и переломы отдельных рулевых перьев хвоста. Птица нуждалась в ветеринарной помощи, которую не могла получить в Татарстане.

10 октября орлан-белохвост был бесплатно обследован в Государственном ветеринарном объединении татарстанского автограда.

- Скорее всего птица ослабла из-за развития инфекции, попавшей в мягкие ткани лапы вследствие полученной раны. Теперь будем каждый день делать перевязку с вытягивающей мазью и откармливать птицу. Она несколько потеряла в весе, и её масса всего 4,6 килограмм, - сообщил заведующий музеем природы нацпарка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров.

Фото: Ринур Бекмансуров

Фото: Ринур Бекмансуров

Птицу готовы взять на лечение в Центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Лунная Поляна» в Москве. Деньги на транспортировку орлана были собраны неравнодушными жителями Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU