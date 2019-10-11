В Казани автоинспекторы задержали автомобиль с надписью «Отдел по борьбе с ГИБДД» на лобовом стекле

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-11T16:18:39+03:00

По рекомендации сотрудников ДПС наклейка водителем была снята [фото]

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В соцсетях появилась фотография автомобиля «ВАЗ 2114» с надписью «Отдел по борьбе с ГИБДД» на лобовом стекле. Легковушку начали искать сотрудники ДПС города. 11 октября машина, за рулем которой был 24-летний парень, была задержана.

- В ходе проверки документов и технического состояния автомобиля каких- либо нарушений не установлено, - сообщает Полк ДПС Казани.

Автоинспектора рекомендовали водителю добровольно удалить наклейку со стекла, что молодой человек и поспешил сделать.

Фото: Полк ДПС Казани

ИСТОЧНИК KP.RU