В Казани автоинспекторы задержали автомобиль с надписью «Отдел по борьбе с ГИБДД» на лобовом стекле
По рекомендации сотрудников ДПС наклейка водителем была снята [фото]
Фото: Полк ДПС Казани
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В соцсетях появилась фотография автомобиля «ВАЗ 2114» с надписью «Отдел по борьбе с ГИБДД» на лобовом стекле. Легковушку начали искать сотрудники ДПС города. 11 октября машина, за рулем которой был 24-летний парень, была задержана.
- В ходе проверки документов и технического состояния автомобиля каких- либо нарушений не установлено, - сообщает Полк ДПС Казани.
Автоинспектора рекомендовали водителю добровольно удалить наклейку со стекла, что молодой человек и поспешил сделать.
Фото: Полк ДПС Казани
ИСТОЧНИК KP.RU