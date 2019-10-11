В Ульяновске срочно госпитализировали ребенка, который наелся сухой марганцовки
9 октября в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу госпитализировали ребенка с отравлением перманганатом калия. По данным портала Ulpressa.ru, ребенок наелся сухой марганцовки. Ребенку промыли желудок, провели фиброгастроскопию, ввели антидоты. Сейчас кго состояние оценивается как удовлетворительное.
- Марганцовка — это достаточно сильная щелочь, которая может вызывать тяжелые повреждения как желудочно-кишечного тракта, так и ротовой полости. Сухие гранулы, попадая на слизистую, вызывают глубокие ожоги, — рассказал заведующий отделением реанимации ОДКБ Владимир Бирюков.
ИСТОЧНИК KP.RU