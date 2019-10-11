СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-11T16:31:06+03:00

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В понедельник, 14 октября, в четырех районах Казани вода из-под крана может окраситься в зеленый цвет. Дело в том, что в городе будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Так, в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской «ТЭЦ-2» введут безвредный для здоровья человека краситель зеленого цвета.

В частности, проверка коснется Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов.

- При обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщать в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (843) 291-87-95 (многоканальный), - сообщает мэрия Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU