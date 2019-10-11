В Казани изменилась схема проезда на пересечении Оренбургского тракта и улицы Академика Парина
В Казани изменилась организация дорожного движения на пересечении Оренбургского тракта и улицы Академика Парина.
На перекрестке демаркировали дорожную разметку «Специальная полоса для маршрутных транспортных средств» и нанесли разметку «Пересечение со стороны прерывистой линии». Теперь водители могут заехать на «круговое движение», организованное на данном перекрестке, с любой полосы движения.
Жителей и гостей города призывают быть особенно внимательными и строго следовать всем требованиям технических средств организации дорожного движения. Изменения в организацию дорожного движения внесли для увеличения пропускной способности Оренбургского тракта.
ИСТОЧНИК KP.RU