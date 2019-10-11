В парке имени Николаева в Новочебоксарске появились четыре маленьких енота-полоскуна
Они вместе с матерью поселились в зооуголке «Ковчег» [фото]
Фото: пресс-служба детского парка имени Андрияна Николаева
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В зооуголке «Ковчег» новочебоксарского парка имени Николаева пополнение. Там поселились четыре маленьких енота-полоскуна. Родились они несколько месяцев назад, но только сейчас стали готовы к переезду в вольер, сообщает пресс-служба парка.
Жить они пока будут вместе с матерью. Малыши уже ждут жителей и гостей Новочебоксарска в гости.
Фото: пресс-служба детского парка имени Андрияна Николаева
Фото: пресс-служба детского парка имени Андрияна Николаева
Фото: пресс-служба детского парка имени Андрияна Николаева
ИСТОЧНИК KP.RU