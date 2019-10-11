В Набережных Челнах мужчина продает медаль Универсиады-2013 за один миллион рублей

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-11T15:07:11+03:00

Продавец уверяет, что к ней прилагается приказ и благодарственное письмо Владимира Путина [фото]

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Некто Ренат из Набережных Челнов продает медаль Универсиады 2013 года. За нее он просил ни много, ни мало один миллион рублей. Такую информацию мужчина выложил на одном из сайтов объявлений.

Продавец отметил, что медаль является личной и к ней прилагается соответствующий приказ и благодарственное письмо Владимира Путина.

Фото: avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU