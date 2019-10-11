В Йошкар-Оле почти на сутки перекроют проезд по улице Строителей
Ограничение коснется участка от Машиностроителей до улицы Шумелева
Вновь дорога станет доступной для автовладельцев в 20.00 в субботу, 12 октябряФото: Андрей МИРЕЙКО
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В пятницу, 11 октября, в 21.00 в Йошкар-Оле перекроют проезд по улице Строителей. Ограничение коснется участка от Машиностроителей до улицы Шумелева. Причина этого – работы по строительству тепловой сети к детскому саду «Интеграл».
Вновь дорога станет доступной для автовладельцев в 20.00 в субботу, 12 октября. А пока водителям лучше продумывать свой маршрут заранее и выбирать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU