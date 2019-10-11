В Йошкар-Оле почти на сутки перекроют проезд по улице Строителей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-11T17:11:15+03:00

Вновь дорога станет доступной для автовладельцев в 20.00 в субботу, 12 октября Фото: Андрей МИРЕЙКО

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В пятницу, 11 октября, в 21.00 в Йошкар-Оле перекроют проезд по улице Строителей. Ограничение коснется участка от Машиностроителей до улицы Шумелева. Причина этого – работы по строительству тепловой сети к детскому саду «Интеграл».

Вновь дорога станет доступной для автовладельцев в 20.00 в субботу, 12 октября. А пока водителям лучше продумывать свой маршрут заранее и выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU