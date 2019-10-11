В Марий Эл сотрудники ГИБДД остановили парня, который нарушал ПДД, и нашли у него 1,2 килограмма конопли

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-11T13:24:56+03:00

20-летний молодой человек признался, что наркотики хранил для личного употребления

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Вечером 10 октября на 52 километре автодороги «Куяр-Солнечный» у села Ронга в Советском районе Марий Эл сотрудники ГИБДД заметили пешехода, который шел по проезжей части без световозвращающих элементов. Инспекторы начали оформлять административный протокол, но заметили, что парень сильно нервничает. Тогда было решено провести личный досмотр.

В сумке пешехода полицейские обнаружили вещество растительного происхождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Позже стало ясно, что изъятое является частями наркосодержащего растения конопля массой более 1,2 килограмма и измельченным веществом наркотического средства каннабис массой более 350 грамм.

- Злоумышленником оказался 20-летний местный житель. Он признался, что наркотики хранил для личного употребления, - сообщает ГИБДД по Марий Эл.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU