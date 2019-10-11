Можно будет покататься на Зиланте: Электричке из Казани в аэропорт предлагают дать имя

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-11T12:51:57+03:00

Электричка курсирует вот уже 4 года. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Жители столицы Татарстана смогут выбрать имена для поездов, курсирующих из Казани в аэропорт и обратно. В будущем выбранное имя планируется нанести на подвижной состав в виде логотипа.

На выбор казанцам предложено три имени: Батыр, Зилант и Тулпар. Отдать голос за понравившийся вариант горожане могут в социальных сетях. Пока в лидеры вырвался Зилант. За этот вариант проголосовали более 40% пользователей интернета.

Пригородные поезда курсируют между станциями «Казань-1» и «Аэропорт» уже 4 года. За это время по маршруту проехали тысячи пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU