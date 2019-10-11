В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по "зебре"

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-11T12:37:41+03:00

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В четверг, 10 октября, в Йошкар-Оле на улице Строителей произошел наезд на пешехода. Автомобиль Peugeot, по предварительным данным, на не уступил дорогу 28-летней девушке, которая находилась на «зебре».

В результате ДТП пешеходу назначено амбулаторное лечение, сообщает ГИБДД Марий-Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU