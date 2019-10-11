В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по "зебре"
Аварий произошла накануне на улице Строителей
Фото: УГИБДД Марий Эл
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В четверг, 10 октября, в Йошкар-Оле на улице Строителей произошел наезд на пешехода. Автомобиль Peugeot, по предварительным данным, на не уступил дорогу 28-летней девушке, которая находилась на «зебре».
В результате ДТП пешеходу назначено амбулаторное лечение, сообщает ГИБДД Марий-Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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