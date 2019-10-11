Татарстанец выжил после удара топором в лицо
Пьяные посиделки двух бездомных закончились для одного больницей, а для другого - отделением полиции
Врачам удалось спасти мужчину.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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7 октября в 6.00 в национальном парке «Нижняя Кама», расположенном на окраине Набережных Челнов, двое ранее судимых мужчин без определенного места жительства распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, после чего 58-летний мужчина топором нанес рубленую рану мягких тканей лица своему 54-летнему другу.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику предстоит ответить за покушение на убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU