В Чувашии пожарные спасли мужчину, который случайно поджег свою квартиру, когда курил
Помощь огнеборцев также понадобилась его соседям
Фото: МЧС Чувашии
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В четверг, 10 октября, в Шумерле на улице Урицкого загорелся дом №4. Причиной этого стала неосторожной при курении 57-летнего хозяина жилища. Огонь от сигареты перекинулся на постельное белье. На место оперативно прибыли пожарные.
Огнеборцы спасли как хозяина квартиры, так и двух его соседей. В ликвидации пожара были задействованы три единицы пожарной техники, - сообщает МЧС Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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