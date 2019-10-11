Власти Татарстана: в 2020 году доходы бюджета республики могут вырасти на 11,7%
Кроме того, в будущем году ожидается рост среднемесячной заработной платы на 6,3% (при инфляции на уровне 3,8%)
В 2021 году доходы бюджета должны составить 270,3 миллиардов рублей, а в 2022 – 272,3 миллиарда рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Татарстана планируют увеличение доходов бюджета республики в будущем году до 264,8 миллиарда рублей. Это на 11,7% выше первоначальных плановых показателей 2019 года. Такие цифры называет пресс-служба Госсовета региона.
Исходя из этого, в 2021 году доходы бюджета должны составить 270,3 миллиардов рублей, а в 2022 – 272,3 миллиарда рублей.
Кроме того, в 2020 году ожидается рост среднемесячной заработной платы на 6,3% (при инфляции на уровне 3,8%), валового регионального продукта - на 2,5% и индекса промышленного производства – на 2,9%.
ИСТОЧНИК KP.RU