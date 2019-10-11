В Казани водитель сбил школьницу и скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-11T10:37:36+03:00

Теперь ему грозит лишение прав или административный арест

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Вечером 10 октября в Казани произошла авария. Примерно в 17.45 напротив дома № 22а по улице Кулахметова сбили 17-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель не затормозил и не постарался оказать пострадавшей первую помощь. Он поспешил скрыться с места аварии. Меж тем, в результате ДТП девушка получила ушибы локтевого сустава и ягодичной области.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

- За оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток, - уточнили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU