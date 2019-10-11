2019-10-11T10:28:54+03:00
Общество

Футбольное поле, хоккейный корт и уличный амфитеатр: Лагерь "Кама" под Нижнекамском преображают к 50-летию

Сейчас все работы выполнены на 75%
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Нижнекамска.Фото: мэрия Нижнекамска.
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В Нижнекамске завершается капремонт лагеря «Кама». На это в рамках республиканской программы реновации объектов летнего отдыха детей выделен 181 миллион рублей. Сейчас объем выполненных строительно-монтажных работ составляет больше 75%. Завершается подведение теплосетей, ведётся оформление фасадов корпусов, административного центра.

Оздоровительный лагерь «Кама» имеет большую историю. В следующем году ему исполнится 50 лет. К юбилею лагерь должен подойти обновленным.

В некоторых жилых корпусах будут созданы условия отдыха для «мужественных людей». Новый облик приняли столовая и актовый зал, рядом появится коворкинг и отдельная игровая зона. На территории лагеря будут футбольное поле и хоккейный корт, а также тренажеры, игровые комплексы. Появится и свой уличный амфитеатр.

После реконструкции «Кама» будет открыт круглый год. Летом – принимать профильные смены, а в зимний период работать по принципу выходного дня, когда отдохнуть можно будет всей семьей.

В перспективе у посетителей «Камы» появится возможность отдохнуть на воде – на озере Каракуль планируется восстановить пирс. Кроме этого, в планах руководства города в будущем объединить территории лагеря «Кама» и рядом стоящего «Зангар Куля» – чтобы создать единый большой комплекс для отдыха и оздоровления с возможностью проведения здесь масштабных фестивалей, соревнований и профильных образовательных смен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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