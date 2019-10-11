В одном из торговых центров Нижнекамска произошел пожар
В четверг, 10 октября, в 17.51 в МЧС Татарстана поступило сообщение о задымлении в нижнекамском торговом центре «Старт» на проспекте Химиков. Когда пожарные прибыли на место, стало ясно, что на втором этаже здания в строящемся павильоне загорелись стройматериалы.
- До прибытия подразделений администрация объекта провела эвакуацию, люди самостоятельно вышли из здания, горение ликвидировали работники при помощи огнетушителей, - сообщает МЧС республики.
Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. В его тушении было задействовано 57 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 42 человека и 10 единиц техники.
Фото: МЧС Татарстана
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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