В одном из торговых центров Нижнекамска произошел пожар

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-11T10:15:08+03:00

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В четверг, 10 октября, в 17.51 в МЧС Татарстана поступило сообщение о задымлении в нижнекамском торговом центре «Старт» на проспекте Химиков. Когда пожарные прибыли на место, стало ясно, что на втором этаже здания в строящемся павильоне загорелись стройматериалы.

- До прибытия подразделений администрация объекта провела эвакуацию, люди самостоятельно вышли из здания, горение ликвидировали работники при помощи огнетушителей, - сообщает МЧС республики.

Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. В его тушении было задействовано 57 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 42 человека и 10 единиц техники.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU