В Казани ночью 18-летний водитель «Лады» выехал на «встречку», врезался в ограждение и вылетел из салона
Ночью в пятницу, 11 октября, на улице Вишневского в Казани произошла страшная авария. В 3.20 автомобиль LADA GRANTA сначала выехал на встречную полосу, а после врезался в ограждение. От удара легковушка начала переворачиваться. 18-летний водитель вылетел из салона через лобовое стекло и погиб на месте ДТП.
По предварительным данным, молодой человек ехал, не соблюдая скоростной режим, вследствие чего не справился с управлением.
Фото: Полк ДПС Казани
Помимо водителя в салоне отечественной легковушки находился 19-летний парень и 18-летняя девушка. Они были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Пассажиры были пристегнуты, отмечает Полк ДПС Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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