О болезнях суставов казанцам расскажут при помощи квестов и викторин

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-11T09:19:18+03:00

Изменить размер текста: A A

12 октября казанские волонтеры-медики проведут большой фестиваль по профилактике дегенеративных заболеваний суставов «Здоровье суставов в надежных руках». Принять участие в нем смогут все желающие.

- На протяжении всего дня для горожан будут проводить физкультурно-массовые мероприятия, направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата. В программе фестиваля - старты любителей скандинавской ходьбы, квесты, викторина на знание основ здорового образа жизни, брейн-ринги на тему правильного питания, оздоровительные мастер-классы и многое другое, - сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие пройдет в КДК им.В.Ленина, начало запланировано на 9.30.

ИСТОЧНИК KP.RU