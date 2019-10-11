О болезнях суставов казанцам расскажут при помощи квестов и викторин
12 октября казанские волонтеры-медики проведут большой фестиваль по профилактике дегенеративных заболеваний суставов «Здоровье суставов в надежных руках». Принять участие в нем смогут все желающие.
- На протяжении всего дня для горожан будут проводить физкультурно-массовые мероприятия, направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата. В программе фестиваля - старты любителей скандинавской ходьбы, квесты, викторина на знание основ здорового образа жизни, брейн-ринги на тему правильного питания, оздоровительные мастер-классы и многое другое, - сообщили организаторы мероприятия.
Мероприятие пройдет в КДК им.В.Ленина, начало запланировано на 9.30.
ИСТОЧНИК KP.RU