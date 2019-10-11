В Ульяновской области женщина нашла чужую банковскую карту и спокойно ей пользовалась
В полицию обратился житель житель Новомалыклинского района. Он сообщил, что с принадлежащей ему банковской карты списалась денежная сумма в размере 16 тысяч рублей.
Полицейские установили, что ранее потерпевший потерял банковскую карту и при этом не заблокировал ее. Через некоторое время на мобильный телефон мужчины стали приходить сообщения о списании денежных средств.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась неработающая жительница села Новая Малыкла. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что карту нашла на улице, а после стала ей расплачиваться в магазине бесконтактным способом.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU