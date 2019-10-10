2019-10-10T18:27:02+03:00
Экономика

Программа «Мир без слёз» в Казани: Детская республиканская клиническая больница получила 3 млн рублей на новое оборудование

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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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10 октября 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей. На эти средства медучреждение приобретет аппараты для проведения электрокардиографии, а также медицинские инструменты для хирургического отделения.

«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций — 4 в московских больницах и 21 мероприятие в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В этом году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан — ведущее многопрофильное детское учреждение здравоохранения, входит в пятерку крупных детских медицинских учреждений Российской Федерации. Около 75% всех детей Республики Татарстан с хирургической патологией получают лечение в этой больнице. Неотложная помощь оказывается 7 дней в неделю по всем профилям и направлениям, в том числе новорожденным.

Главный врач Детской республиканской клинической больницы Айрат Зиатдинов поблагодарил банк ВТБ: «Хочется сказать слова благодарности руководству банка за активное участие в жизни детской республиканской клинической больницы, в жизни наших детей. ”Мир без слез“ — добрая традиция для нашей больницы. Ранее полученная финансовая помощь направлялась на новое оборудование в отделение патологии и реанимации новорожденных, ЛОР-отделение и другие. Большое спасибо всем, кто участвует в жизни нашей больницы, кто не равнодушен, кто готов ежедневно помогать и вместе с нами дарить нашим детям и их родителям радость».

Представитель больницы отдельно поблагодарил организаторов за праздничную часть мероприятия, которая прошла для маленьких пациентов. Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» разыграли интерактивный спектакль для детей, а после представления каждый ребенок получил памятный подарок — сундучок с набором для рисования.

Заместитель министра Здравоохранения Республики Татарстан Ильдар Фатихов отметил: «Сегодня мы находимся в Детской республиканской клинической больнице — одной из самых высокотехнологичных детских клиник в Российской Федерации, где оказываются все виды медицинской помощи, где лечения проходят дети республики Татарстан и Приволжского федерального округа. Охрана здоровья матери и ребёнка для Министерства здравоохранения Республики Татарстан является одним из приоритетных направлений деятельности, и большое внимание уделяется вопросам детства. Я хотел бы выразить слова благодарности организаторам за эту поддержку, за то, что не забывают социальную сферу. И мы надеемся на продолжение этого сотрудничества, чтобы маленькие пациенты получали необходимую им помощь».

Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев рассказал об основных результатах проекта: «За 16 лет существования программы ”Мир без слез“ банк ВТБ помог сотням детских медицинских учреждений в 53 регионах России. В Республике Татарстан мы не первый раз. В ходе прошедших ранее акций в Детской республиканской клинической больнице появилось эндоскопическое оборудование, благодаря которому уже выполнено более 4 500 операций, ежедневно около 15-20 пациентов проходят лечение на иммерсионной кровати в отделении патологии новорожденных, а в ЛОР-отделении по словам врачей улучшилась техника и качество операций. Это тот самый результат, ради которого работает и развивается программа».

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